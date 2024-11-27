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Сегодня, 09:25

Сергачев считает, что «Юте» необязательно каждый раз забивать шесть голов для победы

Камила Абдурахманова
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Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев рассказал о победе над «Монреалем» (3:2) в матче НХЛ, в котором он забросил победную шайбу в овертайме.

«Нам не обязательно забивать по шесть голов каждый раз, чтобы выиграть матч. Мы можем немного помочь нашим вратарям и пропустить два, может быть, один, и все равно выиграть игру. Мы показали это сегодня вечером. Теперь нам просто нужно продолжать в том же духе. Иногда это будет не очень приятно. Нужно идти к сетке и делать броски, получать локти в лицо, но нужно это пережить, и я чувствую, что наши парни делают это прямо сейчас», — цитирует Сергачева НХЛ.

26-летний российский защитник набрал 15 (6+9) очков в 22 матчах.

«Юта» с 21 очком в 22 матчах идет 11-й строчке в Западной конференции. «Монреаль» с 17 очками за 21 игру занимает предпоследнее, 15-е место на «Востоке».

Источник: НХЛ
Михаил Сергачев
НХЛ
ХК Юта

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