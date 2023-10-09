Сергачев сравнил цены на недвижимость во Флориде и Москве

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев сравнил цены на недвижимость во Флориде и Москве.

«Где дороже жить, в Москве или Флориде? Там очень дорогая недвижимость, но качество страдает. Там дороже, чем в Москве. Мы бы за те деньги, за которые купили дом в Тампе, купили на Рублевке, Новой Риге что-то нормальное, качественное», — сказал Сергачев YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

25-летний россиянин выступает в Северной Америке с 2016 года. В минувшем сезоне защитник провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 64 (10+54) очка.