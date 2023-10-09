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Сегодня, 11:40

Сергачев сравнил цены на недвижимость во Флориде и Москве

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Тампы» Михаил Сергачев сравнил цены на недвижимость во Флориде и Москве.

«Где дороже жить, в Москве или Флориде? Там очень дорогая недвижимость, но качество страдает. Там дороже, чем в Москве. Мы бы за те деньги, за которые купили дом в Тампе, купили на Рублевке, Новой Риге что-то нормальное, качественное», — сказал Сергачев YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

25-летний россиянин выступает в Северной Америке с 2016 года. В минувшем сезоне защитник провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 64 (10+54) очка.

Источник: https://youtu.be/E4oCfh_BbGc?t=1514
Михаил Сергачев
Хоккей
НХЛ
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