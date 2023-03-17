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НХЛ

Сегодня, 15:35

Сергачев стал четвертым защитником в истории «Тампы», кто набрал 50 очков за сезон

Кирилл Бурдаков
Статистик
Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев.
Фото USA Today Sports
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Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев — девятый в истории российский защитник, которому покорился рубеж в 50 очков. В ночь на пятницу Сергачев сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:3 Б).

Чаще всего эту отметку преодолевал Сергей Гончар (девять раз), восемь полтинников у российского рекордсмена за сезон (89 очков!) Сергея Зубова, по три — у Андрея Маркова и Олега Твердовского, два — у Владимира Малахова, по одному — у Дмитрия Миронова, Игоря Кравчука и Алексея Житника.

Все российские защитники, которые набирали 50 очков за сезон в НХЛ

Игрок

Сезоны

Сезоны 50+

Лучший результат

Сезон

Матчи

Очки

Сергей Гончар

20

9

2002/03

82

67 (18+49)

Сергей Зубов

16

8

1993/94

78

89 (12+77)

Олег Твердовский

11

3

1996/97

82

55 (10+45)

Андрей Марков

16

3

2008/09

78

64 (12+52)

Владимир Малахов

13

2

1993/94

76

57 (10+47)

Михаил Сергачев

7

1

2022/23

67

51 (7+44)

Дмитрий Миронов

10

1

1996/97

77

52 (13+39)

Игорь Кравчук

12

1

1993/94

81

50 (12+38)

Алексей Житник

15

1

1993/94

81

52 (12+40)

В истории «Тампы-Бэй» было всего три защитника, которым удавалось набрать 50 очков. Шесть раз мини-юбилей справлял швед Виктор Хедман, трижды — американец Дэн Бойл, один раз — чех Роман Хамрлик.

Все защитники «Тампы-Бэй», набиравшие более 50 очков за сезон

Сезон

Игрок

Страна

Матчи

Очки

2021/22

Виктор Хедман

Швеция

82

85 (20+65)

2016/17

Виктор Хедман

Швеция

79

72 (16+56)

1995/96

Роман Хамрлик

Чехия

82

65 (16+49)

2006/07

Дэн Бойл

США

82

63 (20+43)

2017/18

Виктор Хедман

Швеция

77

63 (17+46)

2013/14

Виктор Хедман

Швеция

75

55 (13+42)

2019/20

Виктор Хедман

Швеция

66

55 (11+44)

2018/19

Виктор Хедман

Швеция

70

54 (12+42)

2005/06

Дэн Бойл

США

79

53 (15+38)

2002/03

Дэн Бойл

США

77

53 (13+40)

2022/23

Михаил Сергачев

Россия

67

51 (7+44)

Михаил Сергачев
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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