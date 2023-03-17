Сергачев стал четвертым защитником в истории «Тампы», кто набрал 50 очков за сезон

Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев — девятый в истории российский защитник, которому покорился рубеж в 50 очков. В ночь на пятницу Сергачев сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:3 Б).

Чаще всего эту отметку преодолевал Сергей Гончар (девять раз), восемь полтинников у российского рекордсмена за сезон (89 очков!) Сергея Зубова, по три — у Андрея Маркова и Олега Твердовского, два — у Владимира Малахова, по одному — у Дмитрия Миронова, Игоря Кравчука и Алексея Житника.

Все российские защитники, которые набирали 50 очков за сезон в НХЛ

Игрок Сезоны Сезоны 50+ Лучший результат Сезон Матчи Очки Сергей Гончар 20 9 2002/03 82 67 (18+49) Сергей Зубов 16 8 1993/94 78 89 (12+77) Олег Твердовский 11 3 1996/97 82 55 (10+45) Андрей Марков 16 3 2008/09 78 64 (12+52) Владимир Малахов 13 2 1993/94 76 57 (10+47) Михаил Сергачев 7 1 2022/23 67 51 (7+44) Дмитрий Миронов 10 1 1996/97 77 52 (13+39) Игорь Кравчук 12 1 1993/94 81 50 (12+38) Алексей Житник 15 1 1993/94 81 52 (12+40)

В истории «Тампы-Бэй» было всего три защитника, которым удавалось набрать 50 очков. Шесть раз мини-юбилей справлял швед Виктор Хедман, трижды — американец Дэн Бойл, один раз — чех Роман Хамрлик.

Все защитники «Тампы-Бэй», набиравшие более 50 очков за сезон