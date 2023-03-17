Сергачев стал четвертым защитником в истории «Тампы», кто набрал 50 очков за сезон

Сегодня, 15:35
Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев — девятый в истории российский защитник, которому покорился рубеж в 50 очков. В ночь на пятницу Сергачев сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:3 Б).
Чаще всего эту отметку преодолевал Сергей Гончар (девять раз), восемь полтинников у российского рекордсмена за сезон (89 очков!) Сергея Зубова, по три — у Андрея Маркова и Олега Твердовского, два — у Владимира Малахова, по одному — у Дмитрия Миронова, Игоря Кравчука и Алексея Житника.
|
Игрок
|
Сезоны
|
Сезоны 50+
|
Лучший результат
|
|
|
|
Сезон
|
Матчи
|
Очки
|
Сергей Гончар
|
20
|
9
|
2002/03
|
82
|
67 (18+49)
|
Сергей Зубов
|
16
|
8
|
1993/94
|
78
|
89 (12+77)
|
Олег Твердовский
|
11
|
3
|
1996/97
|
82
|
55 (10+45)
|
Андрей Марков
|
16
|
3
|
2008/09
|
78
|
64 (12+52)
|
Владимир Малахов
|
13
|
2
|
1993/94
|
76
|
57 (10+47)
|
Михаил Сергачев
|
7
|
1
|
2022/23
|
67
|
51 (7+44)
|
Дмитрий Миронов
|
10
|
1
|
1996/97
|
77
|
52 (13+39)
|
Игорь Кравчук
|
12
|
1
|
1993/94
|
81
|
50 (12+38)
|
Алексей Житник
|
15
|
1
|
1993/94
|
81
|
52 (12+40)
В истории «Тампы-Бэй» было всего три защитника, которым удавалось набрать 50 очков. Шесть раз мини-юбилей справлял швед Виктор Хедман, трижды — американец Дэн Бойл, один раз — чех Роман Хамрлик.
|
Сезон
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Очки
|
2021/22
|
Виктор Хедман
|
Швеция
|
82
|
85 (20+65)
|
2016/17
|
Виктор Хедман
|
Швеция
|
79
|
72 (16+56)
|
1995/96
|
Роман Хамрлик
|
Чехия
|
82
|
65 (16+49)
|
2006/07
|
Дэн Бойл
|
США
|
82
|
63 (20+43)
|
2017/18
|
Виктор Хедман
|
Швеция
|
77
|
63 (17+46)
|
2013/14
|
Виктор Хедман
|
Швеция
|
75
|
55 (13+42)
|
2019/20
|
Виктор Хедман
|
Швеция
|
66
|
55 (11+44)
|
2018/19
|
Виктор Хедман
|
Швеция
|
70
|
54 (12+42)
|
2005/06
|
Дэн Бойл
|
США
|
79
|
53 (15+38)
|
2002/03
|
Дэн Бойл
|
США
|
77
|
53 (13+40)
|
2022/23
|
Михаил Сергачев
|
Россия
|
67
|
51 (7+44)