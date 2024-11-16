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Сегодня, 09:22

Сергачев стал третьей звездой матча с «Вегас» — «Юта»

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Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев забросил шайбу на 7-й минуте 2-го периода в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (2:4) и был признан третьей звездой прошедшей встречи.

За 17 матчей в текущем сезоне 26-летний россиянин набрал 12 (4+8) очков.

Второй и первой звездами встречи стали игроки «Голден Найтс» — отметившийся дублем Томаш Гертл и набравший 3 (2+1) очка Уильям Карлссон.

«Вегас» с 24 очками располагается на 3-м месте в Западной конференции, «Юта» с 17 очками — на 11-й строчке.

Михаил Сергачев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Юта

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