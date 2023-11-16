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НХЛ

Сегодня, 16:36

Сергачев удалил аккаунт в соцсети из-за оскорблений болельщиков

Ана Горшкова
Корреспондент
Михаил Сергачев.
Фото USA Today Sports
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Защитник «Тампы» Михаил Сергачев удалил свой аккаунт в соцсетях после массовых оскорблений со стороны болельщиков клуба НХЛ.

Как сообщает DansLesCoulisses, причиной нападок со стороны фанатов «молний» стала неудачная игра Сергачева в нынешнем сезоне. У россиянин на данный момент худший показатель полезности в команде — «-14».

27-летний защитник в регулярном чемпионате сыграл 16 матчей и набрал 8 (0+8) очков.

«Тампа» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 16 очков в 16 матчах.

Михаил Сергачев
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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