Сергачев удалил аккаунт в соцсети из-за оскорблений болельщиков

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев удалил свой аккаунт в соцсетях после массовых оскорблений со стороны болельщиков клуба НХЛ.

Как сообщает DansLesCoulisses, причиной нападок со стороны фанатов «молний» стала неудачная игра Сергачева в нынешнем сезоне. У россиянин на данный момент худший показатель полезности в команде — «-14».

27-летний защитник в регулярном чемпионате сыграл 16 матчей и набрал 8 (0+8) очков.

«Тампа» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 16 очков в 16 матчах.