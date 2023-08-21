Сергачев вошел в топ-20 лучших действующих защитников НХЛ по версии сайта лиги

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) представил список лучших действующих защитников.

Первое место занял Кэйл Макар («Колорадо»), на второй строчке Адам Фокс («Рейнджерс»), замыкает тройку Миро Хейсканен («Даллас»). На четвертом месте расположился Виктор Хедман («Тампа»), на пятом — Роман Йоси («Нэшвилл»).

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев стал единственным россиянином в этом списке, заняв 17-е место.

Также в список лучших защитников вошли Чарли Макэвой («Бостон»), Расмус Далин («Баффало»), Эрик Карлссон («Питтсбург»), Алекс Пьетранжело («Вегас»), Куинн Хьюз («Ванкувер»), Джош Моррисси («Виннипег»), Дуги Хэмилтон («Нью-Джерси»), Девон Тэйвз («Колорадо», Якоб Славин («Каролина»), Хампус Линдхольм («Бостон»), Брент Бернс («Каролина»), Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Брэндон Монтор («Флорида») и Ши Теодор («Вегас»).