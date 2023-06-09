Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 19:38

Сергей Барбашев рассказал, что его брат вряд ли приедет в Россию в межсезонье

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нападающий «Бурана» Сергей Барбашев рассказал, почему его брат Иван Барбашев, который выступает за «Вегас», не приезжает в межсезонье в Россию.

«Часто общаемся с братом, всегда поддерживаю его, делимся какими-то новостями, Национальную хоккейную лигу (НХЛ) обсуждаем. Вчера, кстати, общались перед третьей игрой, но в финальной серии стараюсь не дергать его часто. Не хочется отвлекать. Могу написать и пожелать удачи или после игры пишу ему, что он молодчик! Приедет ли Ваня в Россию? Вряд ли. Последний раз он здесь был, когда Кубок Стэнли привозил. Он всегда отдыхает и готовится к новому сезону в США. Почему там? Условия другие: все удобнее, комфортнее подготовка проходит. Рассказывал, что один раз готовился в России, и после возвращения его отправили в клуб АХЛ», — приводит Legalbet слова Сергея Барбашева.

27-летний Иван Барбашев был обменян в «Вегас» в феврале 2023 года. Ранее его команда вышла в финал Кубка Стэнли, где играет против «Флориды». На данный момент счет в серии 2-1 в пользу «Голден Найтс».

Источник: https://legalbet.ru/news/sergej-barbashyov-vanya-vryad-li-priedet-v-rossiyu/
Иван Барбашев
Сергей Барбашев
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
1
0
Читайте также
Месси выбрал США из-за семьи. Показываем, как они любят друг друга
«Как человек он — полное дерьмо». Тренер украинской теннисистки оскорбил Джоковича
ВС РФ на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ
Глава Крыма оценил ход спецоперации по защите Донбасса
WP сообщила об угрозе Саудовской Аравии США после слов Байдена о нефти
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Финал Кубка Стэнли-2023 «Вегас» — «Флорида»: кто заберет трофей?
Дементьев: «Ничего удивительного в победе «Флориды» нет, финал будет продолжаться»
«Он снова похож на Супермена». Что пишут в Америке о Бобровском
«Флорида» не побоялась обменять главную звезду. Команда получила кубкового бойца и бьется за трофей
Морис о победном голе Верхаге: «Всю карьеру он выбрасывает шайбу быстрее, чем кто-либо реагирует»
Кэссиди — о поражении от «Флориды»: «В целом «Вегас» играл правильно»
Маршессо догнал Драйзайтля в гонке снайперов в Кубке Стэнли-2023
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дементьев: «Ничего удивительного в победе «Флориды» нет, финал будет продолжаться»