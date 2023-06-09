Сергей Барбашев рассказал, что его брат вряд ли приедет в Россию в межсезонье

Нападающий «Бурана» Сергей Барбашев рассказал, почему его брат Иван Барбашев, который выступает за «Вегас», не приезжает в межсезонье в Россию.

«Часто общаемся с братом, всегда поддерживаю его, делимся какими-то новостями, Национальную хоккейную лигу (НХЛ) обсуждаем. Вчера, кстати, общались перед третьей игрой, но в финальной серии стараюсь не дергать его часто. Не хочется отвлекать. Могу написать и пожелать удачи или после игры пишу ему, что он молодчик! Приедет ли Ваня в Россию? Вряд ли. Последний раз он здесь был, когда Кубок Стэнли привозил. Он всегда отдыхает и готовится к новому сезону в США. Почему там? Условия другие: все удобнее, комфортнее подготовка проходит. Рассказывал, что один раз готовился в России, и после возвращения его отправили в клуб АХЛ», — приводит Legalbet слова Сергея Барбашева.

27-летний Иван Барбашев был обменян в «Вегас» в феврале 2023 года. Ранее его команда вышла в финал Кубка Стэнли, где играет против «Флориды». На данный момент счет в серии 2-1 в пользу «Голден Найтс».