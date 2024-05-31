Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:58

Бобровский — об одной победе до финала Кубка Стэнли: «Сейчас мы просто наслаждаемся моментом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал победу своей команды над «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2) в пятом матче серии финала плей-офф Восточной конференции НХЛ.

«Флорида» вышла вперед в серии (3-2) и находится в одной победе от выхода в финал Кубка Стэнли.

«Хорошая победа. Хорошая игра. Одна победа до финала? Мы не заглядываем так далеко. Мы думаем только об одном моменте за раз. Прямо сейчас мы просто наслаждаемся этим моментом», — приводит слова Бобровского журналист Дэвид Паньотта.

Ранее сообщалось, что Бобровский вышел на третье место по победам в плей-офф НХЛ среди российских вратарей.

Следующий матч серии пройдет 2 июня.

Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
0
Читайте также
Международная боксерская ассоциация назвала позором ультиматум МОК
Биография Маргариты Мамун: жизнь и карьера олимпийской чемпионки
Reuters сообщило об отказе КНР от участия в конференции по Украине в Швейцарии
От Чалова отказался топ-клуб, «Спартак» и «Зенит» устроили охоту за российским талантом, стали известны варианты Дзюбы. Главные трансферные слухи РПЛ за 30 мая
В Госдуму внесут законопроект о полном запрете розничной торговли вейпами в России
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Барков — об игре «Флориды»: «Мы просто верим друг в друга»
Панарин молчит, а Шестеркину никто не помогает. «Флорида» обыграла «Рейнджерс» и в шаге от второго финала подряд
Шестеркин признан третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Флорида»
Бобровский вышел на третье место по победам в плей-офф НХЛ среди российских вратарей
«Рейнджерс» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Шестеркин признан третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Флорида»

Барков — об игре «Флориды»: «Мы просто верим друг в друга»