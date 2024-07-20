Бобровский: «Кузнецов, безусловно, усилит КХЛ»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский поделился мнением о потенциальном возвращении нападающего Евгения Кузнецова в КХЛ.

«Он очень талантливый игрок, креативный. Российским болельщикам будет интересно смотреть за его игрой. Он, безусловно, усилит КХЛ», — сказал Бобровский.

20 июля хоккейный агент Шуми Бабаев подтвердил информацию о том, что Кузнецов вернется в КХЛ.

Кузнецов в марте нынешнего года был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В составе клуба из Роли россиянин провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав семь (2+5) очков. В Кубке Стэнли Кузнецов отметился четырьмя заброшенными шайбами и двумя голевыми передачами в десяти встречах.