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Сегодня, 13:18

Бобровский: «Кузнецов, безусловно, усилит КХЛ»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский поделился мнением о потенциальном возвращении нападающего Евгения Кузнецова в КХЛ.

«Он очень талантливый игрок, креативный. Российским болельщикам будет интересно смотреть за его игрой. Он, безусловно, усилит КХЛ», — сказал Бобровский.

20 июля хоккейный агент Шуми Бабаев подтвердил информацию о том, что Кузнецов вернется в КХЛ.

Кузнецов в марте нынешнего года был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В составе клуба из Роли россиянин провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав семь (2+5) очков. В Кубке Стэнли Кузнецов отметился четырьмя заброшенными шайбами и двумя голевыми передачами в десяти встречах.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Сергей Бобровский
Хоккей
КХЛ
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