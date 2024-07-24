Бобровский: «Путь к победе в Кубке Стэнли всегда проходит через трудности»

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский рассказал, что чувствовал в финальной серии Кубка Стэнли, когда «Эдмонтон» сравнял счет.

«Удерживать победу всегда сложнее, чем ее завоевывать. Но я верю, что мы с ребятами еще способны добиться новых успехов. По крайней мере, у меня есть мотивация это сделать. Мне 35 лет, но любовь к хоккею и стремление побеждать у меня такие же, как и раньше.

Помню, что испытывал после шестого матча, когда счет стал 3-3. Обида, боль, грусть... Но в то же время было понимание, что есть еще один матч, последний. И что все решится все равно только в седьмой игре. Задача уже не менялась — надо было выиграть один матч. Верил, что мы сможем это сделать. Ну и, наверное, путь к победе в Кубке Стэнли всегда проходит через трудности. Так что главное, что все для нас закончилось хорошо», — цитируют «Известия» Бобровского.