Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 02:07

Бобровский: «Жаль, что нет возможности привезти в Россию Кубок Стэнли»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский объяснил, почему на чемпионском параде после победы в Кубке Стэнли был с российским флагом.

«Это моя страна, моя Родина. Поэтому не мог не воспользоваться возможностью выйти с ее флагом. И я ей воспользовался. Очень рад этому, потому что для меня всегда честь носить флаг родной страны. Жаль, что нет возможности привезти в Россию Кубок Стэнли. Мой день с трофеем будет в сентябре, но все знают, что сейчас у российских хоккеистов нет возможности поехать с ним к себе домой. Мне бы очень хотелось показать его российским болельщикам, отпраздновать успех вместе с ними. Но пока ситуация такая, ничего не поделаешь», — цитируют «Известия» Бобровского.

35-летний россиянин вышел на сцену во время празднования победы в Кубке Стэнли вместе с партнерами и позже выступил с речью. В этот момент на Бобровском был российский флаг.

Сергей Бобровский вышел с&nbsp;флагом России на&nbsp;чемпионском параде &laquo;Флориды&raquo;. Бобровский вышел с флагом России и выдал мощную речь! Как прошел чемпионский парад «Флориды»

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» (4-3 в серии) в финале Кубка Стэнли. Команда завоевала трофей впервые в своей 31-летней истории.

Источник: Известия
Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
0
Читайте также
МОК лишил признания федерацию бокса под руководством Кремлева
У знаменосца сборной Кипра на Играх-2024 Куличенко нашли аккаунт в OnlyFans
На Украине не могут потушить масштабный пожар в Николаевской области
Соболева отстранили от тренировок, Станкович не понял, куда приехал, клуб проваливает трансферную кампанию. Что происходит в «Спартаке»
В Белгородской области украинский дрон врезался в многоквартирный дом
СМИ узнали об оказании Байдену экстренной помощи во время поездки в Лас-Вегас
Популярное видео
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Бобровский: «Путь к победе в Кубке Стэнли всегда проходит через трудности»