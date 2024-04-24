Бобровский — о своем сейве в матче с «Тампой»: «Это было отчаяние»

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский оценил свой сейв во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Тампой» (3:2 ОТ, 2-0). 35-летний россиянин в прыжке спиной отразил шайбу.

«Это было отчаяние. Я задействовал все свое тело, насколько это было возможно. Я смог сделать сейв. Это большая победа, у нас отличная команда и сплоченный коллектив», — приводит слова Бобровского сайт НХЛ.

Бобровский в плей-офф НХЛ-2024 сыграл за «Флориду» 2 матча, в которых пропустил 4 гола. В среднем он отражал 90,5 процента бросков по воротам, его коэффициент надежности составил 1,95.