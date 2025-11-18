Видео
Сегодня, 12:28

Бобровский — о девятом месте в истории НХЛ по числу побед среди вратарей: «Потрясает список, в котором нахожусь»

Руслан Минаев

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал выход на девятое место в истории НХЛ по количеству побед среди голкиперов.

В матче регулярного чемпионата с «Ванкувером» (8:5) 37-летний россиянин одержал свою 438-ю победу в 768-м матче и обошел Жака Планта (437 в 837 играх).

«Когда смотришь на этот список вратарей [в котором нахожусь], то он просто потрясает. Я восхищаюсь этими голкиперами, стараюсь быть на них похожим. Быть с ними в одном ряду — это впечатляет, невероятно», — цитирует Бобровского пресс-служба НХЛ.

На 8-й строчке идет Терри Савчук (445 побед в 971 матче). Лидирует — Мартин Бродер (691 победа в 1266 играх).

Сергей Бобровский
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
