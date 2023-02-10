Сергей Бобровский одержал 350 побед в НХЛ. Рекорд среди российских вратарей принадлежит Набокову

«Флорида» обыграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.

Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 32 из 33 бросков по воротам.

Бобровский стал вторым российским вратарем с 350 победами в НХЛ. Он добился этого результата за 624 матча.

Лучший результат среди российских вратарей в истории лиги у Евгения Набокова — 353 победы в 697 играх.

В топ-5 по этому показателю среди россиян также входят Николай Хабибулин (333 в 799), Семен Варламов (271 в 577) и Андрей Василевский (253 в 403).