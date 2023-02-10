0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:00

Сергей Бобровский одержал 350 побед в НХЛ. Рекорд среди российских вратарей принадлежит Набокову

Российский голкипер Сергей Бобровский одержал 350 побед в НХЛ
Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

«Флорида» обыграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.

Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 32 из 33 бросков по воротам.

Бобровский стал вторым российским вратарем с 350 победами в НХЛ. Он добился этого результата за 624 матча.

Лучший результат среди российских вратарей в истории лиги у Евгения Набокова — 353 победы в 697 играх.

В топ-5 по этому показателю среди россиян также входят Николай Хабибулин (333 в 799), Семен Варламов (271 в 577) и Андрей Василевский (253 в 403).

Евгений Набоков
Сергей Бобровский
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Флорида Пантерз
Обсудить
Читайте также
Болельщиков обвинили в осквернении гимна России из-за кричалки «Славься, Сибирь»
«Наших должны видеть по всему миру, это золото фигурного катания». Интервью Елены Буяновой
Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог сообщил об изменении Ближнего Востока
Группа конгрессменов внесла резолюцию с требованием к Байдену прекратить помогать Киеву
«Даже представить себе не могу, как они будут жить дальше»
Inews: британский министр ответил на просьбу Зеленского словами «нет гребаных самолетов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

НХЛ: «Тампа-Бэй» разгромила «Колорадо», «Миннесота» проиграла «Вегасу» и другие матчи 10 февраля

Флери вышел на четвертое место по количеству матчей в истории НХЛ среди вратарей