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Бобровский: «Я хочу поблагодарить бога за эту возможность, за этот опыт»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский поблагодарил бога после победы над «Эдмонтоном» (4-3) в финальной серии Кубка Стэнли-2024.

«Я хочу поблагодарить бога за эту возможность, за этот опыт. Я ничто без него, я хочу посвятить эту победу ему, и мне просто повезло. Путь к победе не был легким, это точно, но оно того стоило. Каждый день, каждая минута работы стоили того. Ты хочешь стать настоящим чемпионом и хочешь побеждать. Но в конце концов, ты делаешь это не ради кубков. Ты делаешь это ради любви к игре», — приводит слова Бобровского ESPN.

Бобровский впервые стал обладателем Кубка Стэнли. 35-летний россиянин выступает за «Флориду» с 2019 года. Также голкипер играл за «Филадельфию» и «Коламбус».

Бобровский стал четвертым российским вратарем, выигравшим Кубок Стэнли. Также он является 11-м голкипером в НХЛ, одержавшим победу в возрасте 35 лет и старше.

Сергей Бобровский вместе с&nbsp;одноклубниками празднует победу &laquo;Флориды&raquo; в&nbsp;финале Кубка Стэнли. Бобровский — лучший российский вратарь в истории НХЛ! К двум «Везинам» он добавил Кубок Стэнли и подвинул Василевского

Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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