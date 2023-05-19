Бобровский — о четырех овертаймах в первом матче с «Каролиной»: «Это была игра на истощение»

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал победу в первом матче финальной серии Восточной конференции с «Каролиной» (3:2 4ОТ, 1-0).

Россиянин отразил 63 броска и установил новый клубный рекорд по количеству сейвов.

«Такие матчи становятся игрой на истощение. Ты просто стараешься набраться терпения и ждешь каждого броска. Отражаешь один бросок за другим», — приводит слова Бобровского пресс-служба клуба.

Матч стал самым продолжительным в клубной истории обеих команд. Вторая игра состоится в воскресенье, 21 мая. Начало встречи — 3.00 по московскому времени.