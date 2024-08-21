Бобровский — о награде «Лучший хоккеист России»: «Для меня большая честь быть признанным в своей стране»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский в интервью «СЭ» прокомментировал получение награды «Лучший хоккеист России».

— Безусловно, для меня большая честь быть признанным в своей стране, нашей публикой, нашими журналистами, экспертами. Классно и почетно. Оставлю приз в Санкт-Петербурге, — сказал «СЭ» Бобровский.

В голосовании приняли участие 60 человек — все ведущие авторы, комментаторы и блогеры России. В списке голосовавших — журналисты «СЭ», «КХЛ ТВ», «Матч ТВ», «Чемпионата», Sports.ru, Sport24, ТАСС, «РИА Новости», «Известий», «РБ Спорт», Metaratings, Allhockey.ru, «Бизнес Online», YouTube-каналов «Скользкий лед» и «Это хоккей, брат!».

Бобровский в составе «Флориды» стал обладателем Кубка Стэнли по итогам сезона-2023/24.