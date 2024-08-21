Бобровский: «Как проходит отпуск? Сейчас идет углубленная работа. В сентябре поедем в Штаты»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский в интервью «СЭ» рассказал как проходит его отпуск.

— Как проходит отпуск?

— Если до этого у меня шла подготовительная работа, то сейчас — уже углубленная. Август в самом разгаре, надо заниматься. В сентябре поедем в Штаты.

— У вас насыщенная программа в Питере, например, успели потренировать ребят из школы СКА. Как оцениваете их уровень подготовки?

— Наша школа говорит сама за себя. Много российских вратарей есть в разных возрастных категориях. Я работал с маленькими голкиперами, будущими звездами. У них горят глаза: стараются, работают, все в их руках.

Бобровский был признан лучшим хоккеистом года в России по итогам премии «СЭ». Вратарь в составе «Флориды» стал обладателем Кубка Стэнли по итогам сезона-2023/24.