Бобровский: «Как проходит отпуск? Сейчас идет углубленная работа. В сентябре поедем в Штаты»

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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский в интервью «СЭ» рассказал как проходит его отпуск.
— Как проходит отпуск?
— Если до этого у меня шла подготовительная работа, то сейчас — уже углубленная. Август в самом разгаре, надо заниматься. В сентябре поедем в Штаты.
— У вас насыщенная программа в Питере, например, успели потренировать ребят из школы СКА. Как оцениваете их уровень подготовки?
— Наша школа говорит сама за себя. Много российских вратарей есть в разных возрастных категориях. Я работал с маленькими голкиперами, будущими звездами. У них горят глаза: стараются, работают, все в их руках.
Бобровский был признан лучшим хоккеистом года в России по итогам премии «СЭ». Вратарь в составе «Флориды» стал обладателем Кубка Стэнли по итогам сезона-2023/24.