Бобровский — о первом матче финала Кубка Стэнли: «Я играл в хороший хоккей и провел солидный матч»

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал поражение в первом матче финала Кубка Стэнли с «Вегасом» (2:5).

В прошедшей встречи российский голкипер пропустил четыре шайбы, отразив 29 бросков из 33.

«Это лишь первая игра финала. Это будет длинная серия. Впереди много хоккея. Мы играем, учимся и идем дальше. Я играл в хороший хоккей и провел солидную игру. Помимо голов, они создали несколько хороших моментов. У них было много хороших голевых моментов, и это было весело», — цитирует Бобровского пресс-служба НХЛ.

Второй матч серии состоится в Парадайсе 6 июня.