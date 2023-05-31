Бобровский — главный претендент на приз самому ценному игроку Кубка Стэнли по версии сайта НХЛ

Журналисты официального сайта НХЛ назвали вратаря «Флориды» Сергея Бобровского главным претендентом на приз «Конн Смайт Трофи», который вручают самому ценному хоккеисту плей-офф.

16 авторов сайта приняли участие в голосовании и определили кандидатов на получение награды. Бобровский получил шесть голосов — больше, чем у всех остальных соперников.

По два голоса получили нападающие Джек Айкел, Джонатан Маршессо, Вильям Карлссон (все трое — «Вегас») и Мэттью Ткачак («Флорида»), по одному голосу — у Марка Стоуна и Эдина Хилла (оба — «Вегас»).

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Бобровский принял участие в 14 матчах, отражая в среднем 93,5 процента бросков и пропуская в среднем 2,21 шайбы за игру.

Бобровский вместе с «Флоридой» вышел в финал Кубка Стэнли, в котором сыграет против «Вегаса». Первый матч серии состоится 4 июня.