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Сегодня, 10:28

Бобровский — главный претендент на приз самому ценному игроку Кубка Стэнли по версии сайта НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
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Журналисты официального сайта НХЛ назвали вратаря «Флориды» Сергея Бобровского главным претендентом на приз «Конн Смайт Трофи», который вручают самому ценному хоккеисту плей-офф.

16 авторов сайта приняли участие в голосовании и определили кандидатов на получение награды. Бобровский получил шесть голосов — больше, чем у всех остальных соперников.

По два голоса получили нападающие Джек Айкел, Джонатан Маршессо, Вильям Карлссон (все трое — «Вегас») и Мэттью Ткачак («Флорида»), по одному голосу — у Марка Стоуна и Эдина Хилла (оба — «Вегас»).

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Бобровский принял участие в 14 матчах, отражая в среднем 93,5 процента бросков и пропуская в среднем 2,21 шайбы за игру.

Бобровский вместе с «Флоридой» вышел в финал Кубка Стэнли, в котором сыграет против «Вегаса». Первый матч серии состоится 4 июня.

Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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