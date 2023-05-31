Сегодня, 10:28
Журналисты официального сайта НХЛ назвали вратаря «Флориды» Сергея Бобровского главным претендентом на приз «Конн Смайт Трофи», который вручают самому ценному хоккеисту плей-офф.
16 авторов сайта приняли участие в голосовании и определили кандидатов на получение награды. Бобровский получил шесть голосов — больше, чем у всех остальных соперников.
По два голоса получили нападающие Джек Айкел, Джонатан Маршессо, Вильям Карлссон (все трое — «Вегас») и Мэттью Ткачак («Флорида»), по одному голосу — у Марка Стоуна и Эдина Хилла (оба — «Вегас»).
В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Бобровский принял участие в 14 матчах, отражая в среднем 93,5 процента бросков и пропуская в среднем 2,21 шайбы за игру.
Бобровский вместе с «Флоридой» вышел в финал Кубка Стэнли, в котором сыграет против «Вегаса». Первый матч серии состоится 4 июня.