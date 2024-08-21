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Сегодня, 00:30

Бобровский — о победе в Кубке Стэнли: «Этот результат — уже в прошлом»

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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский в интервью «СЭ» заявил, что хотел бы в следующем сезоне выиграть Кубок Стэнли.

— Прошло два месяца с тех пор, как вы взяли Кубок Стэнли. Как спустя время воспринимается победа? Прошла ли эйфория?

— Этот результат — уже в прошлом. Радость от победы еще тлеет, но уже идут настрой и подготовка к следующему сезону. Когда шайба упадет на лед в матче с «Бостоном», уже не важно, что было до. Жизнь спортсмена происходит в настоящем.

— Есть ли желание получить такой же приз ["Лучший хоккеист России"] и в следующем году?

— Безусловно! Конечно, много факторов могут повлиять на это. Самое важное — как выглядит команда. Ну а сам стану делать все зависящее, получать удовольствие от хоккея, жить одним днем и наслаждаться игрой.

Сергей Бобровский. Бобровский получил награду «Лучший хоккеист России»

Бобровский был признан лучшим хоккеистом года в России по итогам премии «СЭ». Вратарь в составе «Флориды» стал обладателем Кубка Стэнли по итогам сезона-2023/24.

Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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