Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси», а сейчас один из тренеров клуба Сергей Брылин в интервью «СЭ» рассказал о том, что будет введен в Зал славы «Дэвилз».

— Скоро вас ждет приятная церемония — прием в Зал славы «Нью-Джерси».

— Да, 20 января перед домашним матчем с «Далласом» состоится чествование. Подробности пока держатся в секрете. Знаю лишь, что среди приглашенных много моих бывших партнеров по «Нью-Джерси», с которыми выигрывал Кубок Стэнли. Я выйду на лед с женой и детьми, проведу символическое вбрасывание... Не скрою, очень волнуюсь. Еще и потому, что надо речь толкнуть.

— Вряд ли это будет экспромт?

— Ну что вы! Никаких экспромтов! Нужно все продумать, подготовиться, подобрать правильные слова. Это не так просто, как кажется. Я же не привык на публике выступать.

Вы, наверное, в курсе, что 14 января исполняется 60 лет Сергею Немчинову, который в «Нью-Джерси» работает скаутом. На днях его дочь попросила прислать коротенькое видеопоздравление. Так у меня на это целый час ушел! То запнешься, то невнятно сформулируешь — и начинаешь записывать заново...

Поэтому сейчас, едва выпадает свободная минутка, беру бумагу, пытаюсь набросать какие-то фразы. Чтобы на церемонии в грязь лицом не ударить.

— Месяца полтора назад интернет облетел трогательный ролик, как игроки и тренеры «Дэвилз» поздравили вас с включением в клубный Зал славы.

— Собралась вся команда во главе с Линди Раффом. Казалось, ждет обычный разбор. Поначалу на экране действительно шли моменты с последними играми «Дэвилз». А потом вдруг появились архивные кадры с моим участием.

— Сюрприз?

— Еще какой! Позже мне рассказали: в клубе делали все, чтобы я ничего не заподозрил. Несколько раз операторов заранее приглашали на собрания — под предлогом съемки для медиа. Так что я не удивился, когда снова увидел там людей с камерами.

Правда, на разборы травмированные игроки не приходят. А тут и они расселись в зале, некоторые после тренировки даже коньки не успели снять. И генеральный менеджер явился. Я на секунду задумался: «Странно. Почему они здесь?» Но, конечно, не предполагал, что это будет связано со мной. Все, что происходило дальше, стало полной неожиданностью. Когда предоставили ответное слово, растерялся, что-то пролепетал...