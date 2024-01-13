Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси», а сейчас один из ассистентов Линди Раффа Сергей Брылин в интервью «СЭ» рассказал о желании попробовать себя в роли главного тренера.

— Предположим у вас на руках два предложения. От «Нью-Джерси» вновь на роль ассистента и от клуба КХЛ — на должность главного тренера. Что выбираете?

— Ох... Тяжелый вопрос. Не забывайте, НХЛ — лучшая лига мира. Как тренер я начинал в фарм-клубе «Нью-Джерси», где отработал восемь лет. В 2022-м случилось долгожданное повышение. При этом понимаю: сейчас мне 50, в профессии я уже подошел к точке, когда надо делать следующий шаг. Накопленный опыт позволяет.

— Вы о работе главным?

— Не только. Например, в «Нью-Джерси» хотелось бы во время матча не с рацией на трибуне сидеть, а находиться на скамейке, принимать непосредственное участие в игре. Даже это станет для меня шагом вперед. В данный момент мне на лавке просто нет места — штаб у Линди большой.

Что касается КХЛ, то предложения от клубов были. Одно из них поступило еще до того, как стал помощником Раффа. Я честно ответил: «Не готов». В те годы мне объективно не хватало опыта, знаний. Не было каких-то свежих идей, четкой игровой концепции.

Мне говорили: «Да ладно, не парься. В хоккейном мире у тебя колоссальный авторитет. Пару раз гаркнешь на ребят, и они побегут...» Но я понимал — вдолгую это не работает. Если игроки видят, что как тренер ты ничего не стоишь, у тебя нет шансов задержаться в команде.

Сегодня я в своих силах уверен. Посмотрим, как дальше сложится ситуация. Пока рассуждать на эту тему нет смысла. Вот поступит конкретное предложение от клуба, который ставит в КХЛ большие задачи, — тогда и буду думать.