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Сегодня, 22:32

The Athetic считает Федорова потенциальным кандидатом на пост главного тренера «Коламбуса»

Иван Торопцев
Корреспондент
Сергей Федоров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Журналист The Athletic Аарон Портцлайн считает Сергея Федорова одним из кандидатов на пост главного тренера «Коламбуса».

В своей колонке для The Athletic Портцлайн включил 53-летнего россиянина в список возможных кандидатов для клуба.

«Сергей Федоров. Интересный вариант, не так ли? После легендарной карьеры хоккеиста — в том числе, трех сезонов в «Коламбусе» — у него складывается впечатляющая карьера менеджера и тренера в российской КХЛ. Его ЦСКА во второй раз подряд вышел в финал Кубка Гагарина. Контракт Федорова с нынешним клубом действует еще один год, и в данный момент неясно, хочет ли он вернуться в НХЛ», — написал Портцлайн.

Помимо Федорова, журналист включил в список претендентов Брюса Будро, Джея Лича, Клода Жюльена, Питера Лавиолетта, Спенсера Карбери, Эндрю Брюнетта, Тревора Летовски, Мэнни Мэлхолтру, Джо Сакко, Майка Велуччи и Паскаля Венсана.

В сезоне-2022/23 «Коламбус» занял последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции с 59 очками в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Руководство рассчитывает найти замену нынешнему главному тренеру Брэду Ларсону и его штабу этим летом.

Сергей Федоров выступал за «Коламбус» как хоккеист с 2005 по 2008 год.

Сергей Федоров
Хоккей
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НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК ЦСКА (Москва)
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