Сегодня, 11:50
Известный агент, комментатор и эксперт Сергей Федотов в эфире «СЭ» прокомментировал обмен Патрика Кейна из «Чикаго» в «Рейнджерс».
— Кто следит за НХЛ с конца 90-х, наверняка помнит, как «Рейнджерс» так же скупали всех на рынке. Перебор может случиться. Но у главного тренера команды Галлана есть время, чтобы найти разные вариации.
В любом случае это классная работа Друри (генменеджер «Рейнджерс». — Прим. «СЭ») в эпоху потолка зарплат.
В текущем сезоне Кейн принял участие в 54 матчах за «Чикаго» и набрал 45 (16+29) очков.