0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 11:50

Сергей Федотов — об обмене Кейна: «В Рейнджерс» может быть перебор»

Сергей Федотов рассказал, что думает об обмене Кейна
Михаил Зислис
Обозреватель
Патрик Кейн.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Известный агент, комментатор и эксперт Сергей Федотов в эфире «СЭ» прокомментировал обмен Патрика Кейна из «Чикаго» в «Рейнджерс».

— Кто следит за НХЛ с конца 90-х, наверняка помнит, как «Рейнджерс» так же скупали всех на рынке. Перебор может случиться. Но у главного тренера команды Галлана есть время, чтобы найти разные вариации.

В любом случае это классная работа Друри (генменеджер «Рейнджерс». — Прим. «СЭ») в эпоху потолка зарплат.

В текущем сезоне Кейн принял участие в 54 матчах за «Чикаго» и набрал 45 (16+29) очков.

 
Патрик Кейн
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Обсудить
Читайте также
Гассиев. Нокаут в Армении, перспективы в Европе
Объятия Трусовой и Кондратюка, растерянная Валиева. Главные фото финала «Гран-при России»
Путин предложил тиражировать идею социальных паспортов семей мобилизованных
«Русская весна» сообщила о переброске ВСУ под Артемовск бронемашин из ОАЭ
Владимир Зеленский и командование украинской армии отказались отходить из Артемовска
Гепатолог назвала способ защититься от болезней печени
Популярное видео
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов может вернуться к переговорам с «Вашингтоном» после сезона

Овечкин: «Два матча подряд мы входим в игру медленно, действуем мягко»