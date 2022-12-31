Сергей Гимаев: «Кочетков, конечно, открытие года»

Известный комментатор и бывший игрок ряда клубов КХЛ Сергей Гимаев-младший отметил российского голкипера Петра Кочеткова, который выступает в НХЛ за «Каролину».

«Кочетков, конечно, открытие года. Очень импонировало, когда он играл в «Торпедо», было видно, что он с невероятным потенциалом.

Мы видим сейчас, как он врывается в «Каролину». Хотя там сильный дуэт вратарей. Своей игрой Кочетков доказывает, что он достоин быть первым номером в команде НХЛ", — приводит слова Гимаева «РБ Спорт»

23-летний Кочетков в нынешнем сезоне НХЛ провел 15 матчей и пропустил 28 шайб (в среднем 1,94 за игру).