Климович: «В НХЛ есть клубы, которые могут создать Мерфи необходимые условия»

Спортивный директор «Сибири» Сергей Климович поделился мнением о том, сможет ли канадский защитник новосибирцев Тревор Мерфи заиграть в НХЛ.

— Вы один из тех, кто нянчится с Мерфи?

— Постоянно! Мы очень много говорили с ним по ходу сезона. Но Тревор на многие вещи реагирует правильно, и здесь нужно отдать ему должное. Правда, делает это, когда успокаивается. Он очень заводной парень, который любит высказываться на эмоциях.

— Верите, что он еще может заиграть в НХЛ?

— А это смотря в какую команду он попадает. Вполне допускаю, что если он попадет в команду, в которой для него создадут все условия, то он сможет заиграть. И такие клубы в НХЛ действительно есть. Главное — использовать его лучшие качества.