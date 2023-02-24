Коньков: «Зайцеву придется максимально проявить себя в «Чикаго» через его желание и участие»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мыслями об обмене российского защитника Никиты Зайцева из «Оттавы» в «Чикаго».

«Что касается обмена Никиты Зайцева из «Оттавы», то в любом случае после перехода в новую команду, главный тренер «Чикаго» будет определять его роль в команде. Будет ли он игроком защиты, именно глухой защиты или он будет действовать в обе стороны, то есть помогать и в атаке. Но в любом случае, если Никита хочет вернуться на тот уровень, который позволяет ему играть активно в атаке, как это было в ЦСКА, ему придется максимально проявить себя через непосредственно его желание и участие. Опять же многое будет зависеть от того игрового времени, которое он получит», — цитирует Metaratings.ru слова Конькова.

В текущем сезоне Зайцев сыграл 28 матчей за «Оттаву», в которых отдал пять результативных передач.