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НХЛ

Сегодня, 15:21

Коньков: «Кузьменко показывает солидный уровень в НХЛ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-форвард «Динамо», ЦСКА и «Нефтехимика» Сергей Коньков высказался об игре нападающего «Ванкувера» Андрея Кузьменко.

«Кузьменко проводит яркий дебютный сезон. В «Ванкувере» он прижился и играет в первом звене вместе с шведским центральным Элиасом Петтерссоном — оба игрока делают результат. У Андрея график чуть менее очка за игру, но гармоничное количество голов и передач. Кузьменко показывает очень солидный уровень. Двухлетний контракт, который он недавно подписал, — оценка его игры. Он большой молодец. Желаю ему так же продолжать и выходить на уровень больше набранного очка за игру. Время на адаптацию в любом случае есть, этот сезон — на получение опыта. Смею предположить, что будущий сложится еще более удачно», — приводит слова Конькова Metaratings.ru.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел за «Ванкувер» 48 матчей и набрал 43 (21+22) очка.

Его команда занимает 12-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 43 балла за 49 игр.

Источник: https://metaratings.ru/news/konkov-kuzmenko-pokazyvaet-solidnyi-uroven-v-nkhl-u-marchenko-otlichnyi-rezultat-223449/
Андрей Кузьменко
Сергей Коньков
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
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