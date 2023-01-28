Коньков: «Кузьменко показывает солидный уровень в НХЛ»

Экс-форвард «Динамо», ЦСКА и «Нефтехимика» Сергей Коньков высказался об игре нападающего «Ванкувера» Андрея Кузьменко.

«Кузьменко проводит яркий дебютный сезон. В «Ванкувере» он прижился и играет в первом звене вместе с шведским центральным Элиасом Петтерссоном — оба игрока делают результат. У Андрея график чуть менее очка за игру, но гармоничное количество голов и передач. Кузьменко показывает очень солидный уровень. Двухлетний контракт, который он недавно подписал, — оценка его игры. Он большой молодец. Желаю ему так же продолжать и выходить на уровень больше набранного очка за игру. Время на адаптацию в любом случае есть, этот сезон — на получение опыта. Смею предположить, что будущий сложится еще более удачно», — приводит слова Конькова Metaratings.ru.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел за «Ванкувер» 48 матчей и набрал 43 (21+22) очка.

Его команда занимает 12-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 43 балла за 49 игр.