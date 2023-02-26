0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 16:34

Коньков — об обмене Кравцова в «Ванкувер»: «Надеюсь, с третьей попытки получится проявить свое мастерство»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался об обмене нападающего Виталия Кравцова из «Рейнджерс» в «Ванкувер».

«В любом случае это хорошая возможность для Кравцова в плане продолжения карьеры. Он попадает в команду, где на него будут возлагать надежды, где будет возможность себя проявить. Рад, что не оставляет попыток закрепиться в НХЛ. Виталий находится там достаточно длительное время. Знает необходимые требования, повзрослел. Уже будет знать, над какими моментами ему работать, чтобы закрепиться в основной команде и играть успешно. Талант есть, потенциал — огромный. Так что это позитивный момент в его карьере. Надеюсь, с третьей попытки получится проявить свое мастерство», — приводит Metaratings.ru слова Конькова.

В текущем сезоне 23-летний Кравцов сыграл 28 матчей в НХЛ, в которых забил три гола и три результативные передачи.

«Ванкувер» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко в 59 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/konkov-ob-obmene-kravcova-v-vankuver-on-znaet-neobkhodimye-trebovaniya-povzroslel-231075/
Виталий Кравцов
Сергей Коньков
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
0
Читайте также
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
РУСАДА тоже опротестовало вердикт по делу Валиевой. Чем недовольны в Москве
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Василевский признан второй звездой дня в НХЛ