Сергей Коньков — об обмене Орлова: «Бостон» ищет укрепление, чтобы всерьез побороться за Кубок Стэнли»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался об обмене российского защитника Дмитрия Орлова из «Вашингтона» в «Бостон».

«По поводу обмена Дмитрия Орлова мое мнение следующее: «Бостон», естественно, ищет укрепление, чтобы всерьез побороться за Кубок Стэнли. И муссировались слухи, что они искали себе усиление. И ранее говорилось о их желании видеть у себя в составе еще одного нашего защитника Владислава Гаврикова. Но получилось так, как получилось. Ну, а со стороны «Вашингтона» есть понятная история, что они сделали курс на омоложение. Они взвесили все плюсы и минусы, и решили пойти в сторону нового тренда. У них давно уже не было той молодежи, которая будет создавать будущее команды», — цитирует Metaratings.ru слова Конькова.

Ранее стало известно о том, что Орлов должен дебютировать за свою новую команду в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера», который пройдет 26 февраля.

В этом сезоне россиянин сыграл в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 19 (3+16) очков.