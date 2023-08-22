Проспект «Питтсбурга» Мурашов: «У меня еще год контракта с «Локомотивом». Все мысли о том, что я должен сделать здесь»

Вратарь ярославского «Локомотива» Сергей Мурашов, задрафтованный «Питтсбургом», в интервью «СЭ» прокомментировал возможный отъезд в Северную Америку.

— В «Питтсбург» вы пока не собираетесь?

— В «Питтсбург» пока нет. Посмотрим.

— Действительно нет таких мыслей из-за высокой конкуренции в «Локомотиве»? Многие молодые игроки уезжают в Северную Америку на контракты новичка.

— Примеров масса. И когда перспективные игроки уезжают и возвращаются. И наоборот, когда не ждали человека, а он выстрелил и играет в НХЛ. У меня еще год контракта с «Локомотивом». Все мысли о том, что я должен сделать здесь. Потом уже можно размышлять, куда дальше и как продолжать карьеру. Сейчас сосредоточен на целях и задачах в Ярославле.