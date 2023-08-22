Проспект «Питтсбурга» Мурашов: «У меня еще год контракта с «Локомотивом». Все мысли о том, что я должен сделать здесь»

Сегодня, 19:20
Вратарь ярославского «Локомотива» Сергей Мурашов, задрафтованный «Питтсбургом», в интервью «СЭ» прокомментировал возможный отъезд в Северную Америку.
— В «Питтсбург» вы пока не собираетесь?
— В «Питтсбург» пока нет. Посмотрим.
— Действительно нет таких мыслей из-за высокой конкуренции в «Локомотиве»? Многие молодые игроки уезжают в Северную Америку на контракты новичка.
— Примеров масса. И когда перспективные игроки уезжают и возвращаются. И наоборот, когда не ждали человека, а он выстрелил и играет в НХЛ. У меня еще год контракта с «Локомотивом». Все мысли о том, что я должен сделать здесь. Потом уже можно размышлять, куда дальше и как продолжать карьеру. Сейчас сосредоточен на целях и задачах в Ярославле.
|Столичный дивизион
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|П
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|Айлендерс
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|Вашингтон
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|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
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|2
|Бостон
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|0
|0
|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
|Торонто
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|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
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|2
|Виннипег
|0
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|3
|Даллас
|0
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|0
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|4
|Колорадо
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|0
|0
|5
|Миннесота
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|0
|0
|6
|Нэшвилл
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|0
|7
|Сент-Луис
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|0
|0
|8
|Чикаго
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
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|0
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|2
|Ванкувер
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|0
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|0
|5
|Лос-Анджелес
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|0
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|0
|6
|Сан-Хосе
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|0
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|7
|Сиэтл
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|8
|Эдмонтон
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|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
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|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -