Немчинов: «Если Гребенкин уверен, что сможет, постарается пробиться в состав «Торонто»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов прокомментировал решение нападающего магнитогорского «Металлурга» Никиты Гребенкина продолжить карьеру в НХЛ.

«Кто-то уезжал в 20 лет, кто-то в 18, и карьера хорошо начиналась. Многие становились звездами лиги. Есть те, кто позже уезжал. Сложно сказать, когда лучше уезжать за океан. Если игрок уверен, что сможет, постарается пробиться в этот звездный состав. В «Торонто» очень сильные нападающие. Гребенкин хорошо проявил себя в КХЛ, набрался опыта. Если поедет в НХЛ, то хочется пожелать ему только успехов в карьере», — цитирует Legalbet Немчинова.

27 апреля о расторжении соглашения с Гребенкиным объявил «Металлург». 29 апреля стало известно, что Гребенкин подписал трехлетний контракт новичка с «Торонто». В 2022 году канадский клуб выбрал россиянина под 135-м номером драфта НХЛ.

В сезоне-2023/24 20-летний Гребенкин набрал 41 (19+22) очко в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 6 (3+3) очков в 23 играх.