Немчинов: «Рейнджерс» и «Флорида» равны практически во всех линиях"

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов поделился ожиданиями от полуфинальной серии Кубка Стэнли «Рейнджерс» — «Флорида».

«Панарин и Бобровский — друзья, играли вместе. Сейчас, на время полуфинальных игр Кубка Стэнли, они не будут друзьями. Здесь не один игрок будет решать, а командные действия. Конечно, роль вратаря важна, но и оборона, атака. В этой паре можно сказать, что «Рейнджерс» фаворит. Только за то, что они выиграли регулярный чемпионат. А так оба клуба прошли уверенно два круга и обыграли не самых слабых соперников. У «Рейнджерс» и «Флориды» сильная вратарская линия. Шестеркин, Бобровский вместе с обороной смотрятся уверенно. Потому что команды мало пропускали в чемпионате и продолжают уверенно играть в плей-офф. У обоих команд опасное нападение. Они равны практически во всех линиях», — цитирует Legalbet Немчинова.

Первый матч полуфинальной серии Кубка Стэнли «Рейнджерс» — «Флорида» состоится 23 мая и начнется в 3.00 по московскому времени.