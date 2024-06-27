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Сегодня, 06:07

Немчинов: «Бобровскому подойдет любая команда, которая будет бороться за Кубок Гагарина»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов считает, что 35-летнему голкиперу «Флориды» Сергею Бобровскому подойдет любой клуб КХЛ, который будет бороться за Кубок Гагарина.

«У каждого хоккеиста свой путь. Сложно всех под одну гребенку подводить. У каждого ситуация складывается по-своему. Когда уже подходит ближе к 40 годам, то встает вопрос здоровья, травм и востребованности. Если есть интерес к тебе в лучшей лиге мира, то зачем ехать назад? Там ребята и заканчивают, так многие делали. Если не востребован, конечно, есть возможность вернуться в КХЛ и поиграть здесь. Бобровскому подойдет любая команда, которая будет бороться за Кубок Гагарина», — цитирует Legalbet Немчинова.

20 сентября Бобровскому исполнится 36 лет. В КХЛ он ранее играл за новокузнецкий «Металлург» и СКА.

Источник: https://legalbet.ru/news/nemchinov-bobrovskomu-podojdyot-lyubaya-komanda/
Сергей Бобровский
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Сергей Немчинов
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