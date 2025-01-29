Немчинов: «Кузьменко — очень талантливый игрок уровня НХЛ»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов прокомментировал информацию о возможном возвращении в КХЛ нападающего «Калгари» Андрея Кузьменко.

«Конечно, надо знать ситуацию, почему Андрей так резко сдал в игре. Может, есть какие-то факторы, о которых мы не знаем. Он очень талантливый игрок уровня НХЛ, ему всего 28 лет. Он доказал, что может там играть. У него есть контракт за океаном и, наверное, он думает, как ему вернуться на прежний уровень», — цитирует Legalbet Немчинова.

В этом сезоне Кузьменко сыграл 36 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (4+10)) очков.