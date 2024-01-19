Немчинов: «У Кучерова есть все возможности претендовать на индивидуальные награды»

Бывший тренер ЦСКА Сергей Немчинов высказался об индивидуальных достижениях нападающего «Тампы» Никиты Кучерова в нынешнем сезоне НХЛ.

«Никита — один из лучших игроков в лиге, показывает отличный хоккей. Результаты «Тампы» во многом зависят от его действий. Если он будет стабильно показывать тот уровень, который демонстрирует сейчас, то станет лучшим бомбардиром регулярки и будет претендовать на индивидуальные награды по итогам сезона. У него есть для этого все возможности», — приводит слова Немчинова Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Кучеров провел 44 матча в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись 28 голами и 47 результативными передачами.