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Сегодня, 08:10

Плотников — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «До конца сезона все добьет спокойно»

Алексей Михайлов
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Нападающий СКА Сергей Плотников в комментарии для «СЭ» высказался о погоне российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Овечкин идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (875 шайб). Для того, чтобы побить рекорд Гретцки (894), Александру осталось забросить 20 шайб. В двух последних матчах россиянин не забивал.

— Все знают, что у Сани — убойный бросок. Он с годами не ухудшается — только улучшается. Поэтому он что в 20 лет снайпер, что в 40, что в 50, думаю, один и тот же будет.

Овечкин побьет рекорд Гретцки в ближайшие месяцы? Я надеюсь, что сейчас он выйдет на пару хет-триков и до конца сезона все добьет спокойно, — сказал Плотников.

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Александр Овечкин
Сергей Плотников
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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