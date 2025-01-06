Сергей Самсонов оценил лакроссы Свечникова в НХЛ: «Феноменально»

Обладатель «Колдер Трофи», финалист Кубка Стэнли, бронзовый призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Сергей Самсонов, после окончания карьеры игрока восемь лет работавший в системе «Каролины», в интервью «СЭ» поделился впечатлениями о трех лакросс-голах форварда «Харрикейнз» Андрея Свечникова и реакции на них главного тренера команды Рода Бриндамора.

— Вы всегда были техничным игроком. А пробовали ли когда-нибудь забивать лакроссом, как Андрей Свечников, с которым вы несколько лет были в одной организации?

— Нет. Даже на тренировках. Мне и в голову такое не приходило, если честно. На самом деле это эффективная вещь, ее можно использовать. Многим она не нравится, особенно вратарям. Но когда Андрей в первый раз так сделал, это было феноменально. И после этого все начали пробовать, то есть он открыл для НХЛ тренд. Впервые такой гол был забит намного раньше в колледже Мичигана. Потом на чемпионате мира в матче со сборной России это сделал финн Гранлунд, который сейчас играет в «Сан-Хосе». Это — креатив, а у Свечникова креатива хватает везде.

— Как к этому относится Род Бриндамор? Это вы знаете точно и можете судить не со стороны.

— Нормально. Не думаю, что с его стороны есть негатив. На самом деле Бриндамор хоть и очень требовательный тренер, но он живет за своих хоккеистов. Думаю, ребятам нравится играть за человека, с которым они всегда знают, где находятся. Никогда нет никакой недоговоренности. Играешь ты хорошо или плохо, он тебе четко даст об этом знать. Прямой, не играет ни в какие игры, — сказал Самсонов.

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