Зубов: «Дацюк — один из тех, кто олицетворял «Детройт»

Олимпийский чемпион и член Зала хоккейной славы, главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал включение Павла Дацюка в Зал хоккейной слава в Торонто.

«В первую очередь, это событие важно для российского хоккея. Немногие удостоены такой чести, Павел, наверное, в моих глазах один из лучших игроков, кто играл в любой ситуации на всей площадке, и это очень символично. Он один из тех, кто олицетворял «Детройт», после наших великих ребят, кто играл там раньше», — приводит слова Зубова ТАСС.

Дацюк стал 10-м представителем СССР и России в Зале хоккейной славы — после Владислава Третьяка, Вячеслава Фетисова, Валерия Харламова, Игоря Ларионова, Павла Буре, Сергея Федорова, Сергея Макарова, Александра Якушева и Сергея Зубова.

Дацюк выступал за «Ак Барс», «Детройт», московское «Динамо», ЦСКА, СКА и «Автомобилист». Он объявил о завершении карьеры в 2022 году. С «Детройтом» россиянин дважды выигрывал Кубок Стэнли. Всего в НХЛ форвард провел 953 матча в регулярных чемпионатах и набрал 918 (314+604) очков.