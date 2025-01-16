Сергей Зубов вошел в первую символическую сборную «Далласа» в XXI веке

Главный тренер «Сочи» и экс-защитник «Далласа» Сергей Зубов попал в первую символическую сборную «Старз» в XXI веке, сообщает пресс-служба НХЛ.

Вместе с россиянином в первую пятерку вошли форварды Джейми Бенн, Йере Лехтинен и Майк Модано, защитник Миро Хейскинен, а также вратарь Марти Турко.

Во вторую сборную попали нападающие Бренден Морроу, Джо Павелски и Тайлер Сегин, защитники Йон Клингберг и Эса Линделл, вратарь Эд Бельфор.

В 2025 году НХЛ представляет символические сборные для каждой из 32 франшиз лиги. Каждый клуб представлен первым и вторым составом из шести игроков (три нападающих, два защитника, один вратарь), которые играли за франшизу после 1 января 2000 года. Игроки выбираются представителями СМИ.

Зубов выступал за «Даллас» с 1996 по 2009 год. Всего на счету Зубова 374 (73+301) в 568 матчах за «Старз», что является рекордом франшизы среди защитников. В 1999 году россиянин в составе команды стал обладателем Кубка Стэнли. Также он завоевывал этот трофей с «Нью-Йорк Рейнджерс» в 1994 году.