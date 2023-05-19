Сет Джарвис превзошел достижение Свечникова по голам за «Каролину» за один плей-офф НХЛ

Сегодня, 08:21
Нападающий «Каролины» Сет Джарвис забил гол в первом матче финальной серии Восточной конференции НХЛ против «Флориды».
Канадский игрок забил гол на 20-й минуте встречи. Таким образом, на счету Джарвиса теперь 5 голов за один плей-офф.
Он обогнал российского игрока Андрея Свечникова (4 в 2020 году) по голам за один плей-офф НХЛ среди игроков до 21 года, когда-либо выступавших в стане «ураганов». Рекорд принадлежит нападающему Эрику Стаалу и был установлен в 2006 году (9 голов).
На момент написания новости в матче закончился третий овертайм, счет — 2:2.