Североамериканский журналист: «До сих пор не могу поверить, что Овечкину осталось всего 94 шайбы до Гретцки»

Журналист The Nation Network Ник Альберга поделился впечатлениями от результативности нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

14 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (7:3) россиянин сделал хет-трик и достиг отметки в 800 шайб в лиге.

«До сих пор не могу поверить в то, что Овечкину осталось всего 94 шайбы до рекорда Гретцки», — написал в Twitter Альберга.

Александр Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 800 шайбами. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на второй строчке — Горди Хоу (801).