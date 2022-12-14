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Сегодня, 14:43

Североамериканский журналист: «До сих пор не могу поверить, что Овечкину осталось всего 94 шайбы до Гретцки»

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Овечкин (в центре).
Фото USA Today Sports
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Журналист The Nation Network Ник Альберга поделился впечатлениями от результативности нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

14 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (7:3) россиянин сделал хет-трик и достиг отметки в 800 шайб в лиге.

«До сих пор не могу поверить в то, что Овечкину осталось всего 94 шайбы до рекорда Гретцки», — написал в Twitter Альберга.

Александр Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 800 шайбами. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на второй строчке — Горди Хоу (801).

Александр Овечкин празднует 800-й гол в&nbsp;НХЛ после хет-трика в&nbsp;гостевом матче &laquo;Вашингтона&raquo; с &laquo;Чикаго&raquo; (7:3). «800! Счастье и наслаждение». Овечкин мощно вошел в историю

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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