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Сегодня, 08:34

Сейв года? Варламов ограбил канадского форварда «Вегаса»

Мария Гусева
Скриншот сейва.
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Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 44 из 45 бросков в матче против «Вегаса» (2:1).

В начале второго периода «Голден Найтс» организовали атаку и вывели на бросок нападающего Райли Смита. Варламов вытянулся, успел переместиться и отразил шайбу, которая уже, казалось, залетает в ворота.

«Это сейв года! Я не могу вспомнить лучшего сейва за целый год!» — восхитился Варламовым комментатор встречи.

В нынешнем сезоне 34-летний голкипер провел 16 матчей в НХЛ, показывая 91,7 процента отраженных бросков. Коэффициент надежности составил 2,67.

Семен Варламов
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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