Шабанов пропустит матч «Айлендерс» против «Детройта» из-за травмы

Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа сообщил, что российский форвард «островитян» Максим Шабанов пропустит ближайший матч с «Детройтом» из-за проблем со здоровьем.

25-летний хоккеист не сможет выйти на лед из-за травмы верхней части тела.

Шабанов перешел в «Айлендерс» в июле 2025 года, контракт россиянина с клубом действует до конца сезона-2025/26. Форвард провел 6 матчей за «островитян» и набрал 3 (1+2) очка.

Матч «Айлендерс» — «Детройт» пройдет 24 октября и начнется в 2.00 мск.