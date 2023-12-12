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Сегодня, 08:37

Шайба попала в лицо комментатору во время матча «Аризона» — «Баффало»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший нападающий «Баффало» Роб Рэй, работающий комментатором на матчах команды, пострадал во время игры регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (5:2).

В одном из эпизодов шайба вылетела с площадки и попала в лицо Рэю, который комментировал встречу, находясь рядом с площадкой.

Несмотря на это, Рэй смог продолжить работу после того, как врач помог ему остановить кровотечение, вызванное попаданием шайбы в область переносицы.

«Все в порядке, только я не смогу пользоваться своими записями, потому что все в крови. Обычного человека бы уже унесли с арены», — сказал Рэй в эфире.

Роб Рэй выступал за «Баффало» с 1990 по 2002 год. Ему принадлежит рекорд клуба по числу полученных штрафных минут (3189).

Хоккей
НХЛ
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ХК Баффало Сэйбрз
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