Сегодня, 08:37
Бывший нападающий «Баффало» Роб Рэй, работающий комментатором на матчах команды, пострадал во время игры регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (5:2).
В одном из эпизодов шайба вылетела с площадки и попала в лицо Рэю, который комментировал встречу, находясь рядом с площадкой.
Несмотря на это, Рэй смог продолжить работу после того, как врач помог ему остановить кровотечение, вызванное попаданием шайбы в область переносицы.
«Все в порядке, только я не смогу пользоваться своими записями, потому что все в крови. Обычного человека бы уже унесли с арены», — сказал Рэй в эфире.
Роб Рэй выступал за «Баффало» с 1990 по 2002 год. Ему принадлежит рекорд клуба по числу полученных штрафных минут (3189).