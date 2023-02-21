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НХЛ

Сегодня, 07:15

Шайфли догнал Ковальчука по победным голам за «Атланту» и «Виннипег»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Виннипега» Марк Шайфли сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (4:1).

Первый гол канадца стал победным для «Джетс». Теперь на счету Шайфли 40 победных шайб за «Виннипег», он сравнялся по этому показателю с Ильей Ковальчуком и делит с ним третье место в истории клуба.

Рекорд по победным голам в истории «Атланты» и «Виннипега» принадлежит Кайлу Коннору (42), на втором месте — Блэйк Уилер (41).

«Атланта» была создана в 1999 году, в 2011 году клуб переехал в Виннипег и сменил название.

Илья Ковальчук
Марк Шайфли
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
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