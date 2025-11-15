Видео
Сегодня, 09:38

Шефер побил рекорд Кросби и стал самым молодым автором гола в овертайме в истории НХЛ

Анастасия Пилипенко
Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер стал самым молодым автором победной шайбы в овертайме в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (3:2 ОТ) хоккеист принес победу своей команде в возрасте 18 лет и 70 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал Сидни Кросби. Он забросил победную шайбу в овертайме в возрасте 18 лет и 101 дня в 2005 году.

Летом 2025 года «Айлендерс» выбрали Шефера под первым номером драфта НХЛ. В текущем сезоне он сыграл 18 матчей, забросив семь шайб и отдав восемь передач.

