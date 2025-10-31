Шефер стал рекордсменом среди молодых защитников по количеству голов за первые 10 матчей НХЛ

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер установил рекорд по голам среди защитников в возрасте 18 лет и менее за первые 10 матчей в НХЛ.

Хоккеист забросил шайбу в матче против «Каролины Харрикейнз» (6:2). Этот гол стал третьим для игрока в его первых 10 матчах в НХЛ. Ранее никто не добивался такого результата.

По два гола в дебютных десяти матчах НХЛ забивали защитники: Кинг Клэнси, Бобби Орр, Рэй Бурк, Фил Хаузли, Скотт Стивенс, Даг Боджер, Роман Хамрлик и Ростислав Клесла.

В текущем сезоне на счету Шефера 8 (3+5) очков в 10 матчах.

«Айлендерс» набрали 9 очков в 10 матчах и занимают 16-е место в Восточной конференции НХЛ.