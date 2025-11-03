3 ноября, 10:04
Игрок «Айлендерс» Мэттью Шефер стал самым молодым защитником, оформившим дубль, в истории НХЛ.
Канадец в возрасте 18 лет и 58 дней забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (3:2). Он побил рекорд экс-игрока «Бостона» Бобби Орра (18 лет 248 дней).
Шефер был выбран командой из Нью-Йорка под общим первом номером на драфте НХЛ 2025 года. Всего в этом сезоне на его счету 10 (5+5) очков в 12 матчах.
За спорт!
Орр! Это ж сколько рекорд держался.
03.11.2025
Капитон Матроскин
Да, Ване будет ооой, как трудно Колдер получить. Нужно будет минимум на 10 очков больше набрать по итогу, а то и 10 будет недостаточно, ведь Мэт - защ, а при этом голов настрелял уже больше Вани.
03.11.2025