Шефер стал самым молодым защитником — автором дубля в истории НХЛ

Игрок «Айлендерс» Мэттью Шефер стал самым молодым защитником, оформившим дубль, в истории НХЛ.

Канадец в возрасте 18 лет и 58 дней забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (3:2). Он побил рекорд экс-игрока «Бостона» Бобби Орра (18 лет 248 дней).

Шефер был выбран командой из Нью-Йорка под общим первом номером на драфте НХЛ 2025 года. Всего в этом сезоне на его счету 10 (5+5) очков в 12 матчах.